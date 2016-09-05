T24 LogoT24 Logo
Magazin

Freddie Mercury'nin adı bir asteroidde yaşayacak

Astreoit, Mercury'nin yaşamını yitirdiği 1991 yılında keşfedilmişti

05 Eylül 2016 18:38

İngiliz müzik grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin adı, doğumunun 70. yılında, öldüğü 1991'de keşfedilen bir asteroide verildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Mars ve Jüpiter arasındaki bir asteroide ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin ismi verildi. Don't Stop Me Now şarkısında "gökyüzünde bir kayan yıldız gibi sıçrıyorum" diyen şarkıcının adını verildiği astreoit, Mercury'nin yaşamını yitirdiği 1991 yılında keşfedilmişti. Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi, daha önce The Beatles ve Bruce Springsteen için de asteroitlere isimlerini vermişti.

Queen'in gitaristi Brian May, dün gece Mercury için İsviçre'de verilen partide açıkladı. May, isimlendirmenin "Freddie'nin dünyayı çok büyük bir çapta etkilediğini göstermek için yapıldığını ve asteroitin bundan sonra Asteroid 17473 Freddiemercury olarak tanımlanacağını" söyledi.

ETİKETLER

Freddie Mercuryastreoid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24