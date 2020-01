Freddie Mercury'nin adı bir asteroidde yaşayacak

İngiliz müzik grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin adı, doğumunun 70. yılında, öldüğü 1991'de keşfedilen bir asteroide verildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Mars ve Jüpiter arasındaki bir asteroide ünlü şarkıcı Freddie Mercury'nin ismi verildi. Don't Stop Me Now şarkısında "gökyüzünde bir kayan yıldız gibi sıçrıyorum" diyen şarkıcının adını verildiği astreoit, Mercury'nin yaşamını yitirdiği 1991 yılında keşfedilmişti. Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi, daha önce The Beatles ve Bruce Springsteen için de asteroitlere isimlerini vermişti.

Queen'in gitaristi Brian May, dün gece Mercury için İsviçre'de verilen partide açıkladı. May, isimlendirmenin "Freddie'nin dünyayı çok büyük bir çapta etkilediğini göstermek için yapıldığını ve asteroitin bundan sonra Asteroid 17473 Freddiemercury olarak tanımlanacağını" söyledi.