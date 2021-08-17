Fransa Açık'tan bu yana ilk basın toplantısına katılan Naomi Osaka, gözyaşlarını tutamadı

Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, ruh sağlığı sorunları gerekçesiyle Fransa Açık'tan çekildiğini duyurduğundan bu yana ilk kez basın toplantısına katıldı. Osaka, uzun zaman sonra düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin sorusu üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Roland Garros'ta medya işlerini doğru yerine getirmezse ihraç edilme tehditiyle karşılaştığı için çekilen 23 yaşındaki Osaka, Wimbledon'ın da kaçırmış ancak Olimpiyatlar için dönmüştü. Çalkantılı dönemin sonunda ilk basın toplantısını veren Osaka, medyanın bazı durumlarda sorduğu sorular nedeniyle ruh sağlığının kötü etkilendiğini savunuyordu.

Bir muhabirin sporcuyu "medyayı işine yaradığında kullanmakla" suçlaması üzerine Osaka gözyaşlarını tutamadı.

Osaka "Basın toplantısı kendimi en zor hissettiğim görev. Bunu sadece kendim için söyleyebilirim ancak çok gençliğimden beri üzerinde çok medya ilgisi oldu. Öncelikle ben bir tenis oyuncusuyum, insanlar bu yüzden benimle ilgileniyor. Söylediğim ya da yazdığım bir şeyin manşet olmasını önleyemiyorum. Bu işleri nasıl dengeleyeceğimi henüz bilmiyorum, zamanla çözeceğim." dedi.

Osaka, bu soruyu yanıtladıktan sonra bir sonrakine geçmeden önce ağladı. Dünya ikincisi sporcu, kendini toparlamak için toplantıdan ayrılıp geri döndü.

Osaka'nın menajeri Stuart Duguid, Cincinnati Enquirer muhabirine tepki göstererek zorbalıkla suçladı. Duguid, "İşte bu sporcu/medya ilişkilerinin neden kötü olduğunun göstergesi" dedi.