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Dünya

Fransa'da rehine krizi sona erdi

Olayın terörle ilişkili olmadığı tahmin ediliyor

24 Kasım 2015 23:31

Fransa'nın kuzeyindeki Belçika sınırı yakınlarındaki Roubaix kentinde bir banka müdürünün ve yakınlarının silahlı kişilerce rehin alınmasıyla başlayan rehine krizi sona erdi. Olayın terör bağlantılı olmadığı tahmin ediliyor. Rehinelerin 'güvenli bir yerde' olduğu ancak biri hariç şüphelilerin henüz yakalanmadığı belirtildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Belçika sınırı yakınlarındaki Roubaix kentinde bir banka müdürünün ve yakınlarının rehin alınması sonrası başlatılan polis operasyonu devam ediyor. Polis kaynakları rehinelerin kurtarıldığını ve 'güvenli bir yerde' olduklarını açıkladı.

Lille kenti başsavcısı Frederic Fevre saldırganlardan birinin operasyon sırasında öldürüldüğünü, polisin kaçan diğer şüphelilerin peşinde olduğu söyledi.

Roubaix Belediyesi'nden yapılan açıklamada saldırganların hırsızlık girişimi başarısız olunca rehine alma eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. 

Yerel La Voix du Nord gazetesinin haberine göre ise rehine alınanlar arasında banka müdürünün eşi ve çocukları bulunuyordu.

Reuters'ın sağlık görevlilerine dayandırdığı haberde, rehinelerden bazılarının vurulduğu ve yaralı olduğu belirtilmişti.

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