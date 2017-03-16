Fransa'da liseye silahlı saldırı

Fransa'nın güneyindeki Grasse kentinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pierre-Henry Brandet saldırıda sekiz kişinin yaralandığını açıkladı. Fransız haber ajansı Afp, Alexis de Tocqueville lisesine düzenlenen saldırıyla ilgili 17 yaşında bir gencin gözaltına alındığını belirtti. Gencin yanında bir tüfek, iki tabanca ve iki bomba bulunduğu ancak bunların çalışır vaziyette olup olmadığının henüz bilinmediği aktarıldı. Kimi kaynaklarda, saldırıyı düzenleyen genç Alexis de Tocqueville lisesi öğrencisi olduğu iddia edildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Fransız yerel yetkililer, AFP ajansına olayın 'terör saldırsı olarak görülmediğini' açıkladı.

Fransa'da mağdurlara yardımdan sorumlu müsteşar Juliette Méadel Twitter'dan yaptığı açıklamada öğrencilerin güvende olduğunu bildirdi. Fransız İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada saldırının yaşandığı okulun etrafında bulunulmaması ve polisin talimatlarına uyulması konusunda uyardı. Fransız hükümeti saldırının ardından alarm durumuna geçti. Geçtiğimiz yaz Nice kentinde ve 2015'te Paris'te düzenlenen saldırıların ardından hükümetin bir alarm sistemi uygulamaya koyduğu ve alarmın da buradan verildiği belirtildi. Saldırı nedeni ile kentteki tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin okulu ilk etapta terk etmemesi istendi.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, DK/BÖ