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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da karıştırılan bebeklere iki milyon euro

Fransa’da bir mahkeme, bundan 20 yıl önce bebekleri karıştırılan iki aileye yaklaşık iki milyon euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

10 Şubat 2015 17:31


Fransa'nın güneyindeki Grasse kentindeki mahkeme bebekleri 1994 yılında karıştırılan ailelere tazminat ödenmesine hükmetti. Karıştırılan kızların her birine 400'er bin, anne-babalara 300'er bin, kardeşlere ise 60'ar bin euro manevi tazminat ödenecek.

Sarılık olan bebekler kuvöze alınmış, hastaneden taburcu edilen annelere "yanlış" bebekler verilmişti. Mağdur annelerden Sophie Serrano, hemşireye bebeğinin "farklı" göründüğü konusunda uyarıda bulunmuş ancak "kuvözdeki ısıtıcı lambalardandır" yanıtını almıştı.

Sophie Serrano'nun eşi, doğumdan 10 yıl kadar sonra "farklı görünüm" nedeniyle babalık testi yaptırmış, test negatif çıkınca anne de bir test yaptırmıştı. Biyolojik anne olmadığını anlayan Sophie Serrano, arayışları sonunda gerçek kızını büyüten mağdur diğer anne-babaya ulaşmıştı. Kızları değiş-tokuş etmeme kararı alan aileler, mağduriyetleri için yargı yoluna başvurmuşlardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaGrasseSarılıkSophie SerranoSerranoDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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