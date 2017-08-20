Fransa'da bir nükleer santral işçisi radyasyon tozuna maruz kaldı

Levent Gündüz / Catternom, 20 Ağustos (DHA)- Fransa’nın kuzey doğusu Cattenom nükleer santralinde geçtiğimiz Çarşamba günü yine teknik arıza yaşandı.

Son bir ayda iki ve geçtiğimiz yıllar içinde 600’den fazla teknik arıza yaşanan nükleer santralde arızaların arkası kesilmiyor.

Almanya’nın Baden Württemberg ve Saarland eyaletleriyle Lüksemburg, Belçika’ya yakın olan santral bölgede yaşayan halk sakinlerini korkutuyor. En son yaşanan teknik arıza sonucu santralde çalışan bir işçi radyasyon tozuna maruz kaldı. Kontominasyonlu işçinin üzerinde yıllık radyasyon doz sınırın dörtte bir radyasyon tespit edildi.

Yaşanan teknik kazanın Fransız Nükleer Enerji Kurumu (ASN) bildirildi. Fransa’nın en eski ilk nükleer santrali İsviçre, Almanya, Fransa sınırındaki Fessenheim santrali Cattenom santrali gibi her yıl çok sayıda teknik arıza sonucu çevre halkı tarafından kapatılması için tepkiler çığ gibi büyüyor.