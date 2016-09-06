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Dünya
Deutsche Welle

Fransa ve İspanya'da orman yangınları

Fransa'nın Marsilya kentinde meydana gelen yangında 360 hektar ormanlık alan yok oldu. Yangının kundaklama sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Yangın İspanya'ya da sıçradı.

06 Eylül 2016 15:16


Marsilya'nın güneydoğusundaki Calanques bölgesinde meydana gelen yangının salı sabahın ilk saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. 900'ün üzerinde itfaiye görevlisinin katıldığı yangın söndürme çalışmaları sonrası ilk belirlemelere göre kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangının rüzgârın yönü nedeniyle belirli yerlerde yeniden başladığı ancak yangın söndürme uçaklarının devreye girdiği belirtildi. Fransız hükümet yetkilileri, itfaiye ekiplerinin yangının komşu Cassis kenti ve deniz istikametine ilerlemesini engellemeye çalıştığını açıkladı. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise olası şiddetli rüzgar nedeniyle ülkenin güneyindeki ormanlık alanlarda da yangın tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Yangın İspanya sınırına ilerledi

Marsilya'da başlayan yangının, İspanya sınırındaki Perpignan'a kadar yayıldığı bildirildi. Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre pazartesi akşam saatlerinde yangın bu bölgede devam etti. İspanya'da pazar gününden bu yana Costa Blanca'da yangınlar devam ediyor.

İspanyol medyası, bölgedeki yaklaşık bin 400 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Bölgede yer alan Javea ve Benitatxell'de yaklaşık 800 hektarlık alanın yandığı bilgisi verildi. İspanya'da da yangının kundaklama ile başladığı şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin şüpheliyi aradığı belirtilirken operasyona 370 itfaiyeci, 220'den fazla asker ve 20 uçağın katıldığı belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fransa MarsilyaCalanquesCassisPerpignanCosta BlancaJaveaBenitatxell

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