Fransa uyardı, Türkiye sınır dışı etti, ülkesine dönüp 3 askeri bıçakladı

Fransa’nın Nice kentinde dün, Yahudilere ait bir kültür merkezini koruyan 3 Fransız askeri bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan yakalandı, ancak yanındaki 2 kişi kaçtı. Yakalanan Moussa Coulibaly, ocak ayında Paris’te Yahudi marketine saldıran Amedy Coulibaly ile aynı soyadını taşıyordu. Umut Tütüncü'nün Habertürk'te yayınlanan haberine göre, Coulibaly geçen hafta IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye giderken İstanbul’da havalimanından geri gönderildiği iddia edildi.

Moussa Coulibaly’nin geçen hafta Türkiye tarafından sınır dışı edilmesi süreci şöyle işledi:

Tek yönlü bilet

Hayat Boumeddiene’nin Türkiye üzerinden yasadışı yollarla Suriye’ye geçmesi sonrasında Fransız istihbarat örgütü çok sert şekilde eleştirilmişti. Bu olayın ardından düzenli olarak Türk İstihbaratı ile bilgi paylaşmaya başladılar.

Fransa İç İstihbarat Birimi, 30 Kasım 1984 doğumlu Moussa Coulibaly’nin İstanbul’a gelmek üzere tek yön bilet aldığını Türkiye’ye bildirdi (Buna, uluslararası jargonda ‘bayrak kaldırma’ deniyor). Bunun üzerine Moussa Coulibaly’ye Türkiye’ye giriş yasağı konuldu. 29 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı’na gelen Moussa Coulibaly, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yabancıların Suriye ve Irak’taki terör örgütlerine katılmalarını engellemek için kurulan ve Hayat Boumedienne’in de izini bulan Risk Analiz Merkezi tarafından hemen gözaltına alındı. Hakkındaki incelemenin ardından aynı tarihte saat 06.10’da uluslararası kurallar çerçevesinde geldiği şehre yeniden gönderildi.Moussa Coulibaly’nin sınır dışı edildiği İtalya ve Fransa’ya anında bildirildi. Ancak Fransa Coulibaly’yi takibi bıraktığı için saldırı engellenemedi.

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