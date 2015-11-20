Fransa uçak gemisini yola çıkardı



Fransa Donanması'nın en büyük gemisi olan Charles de Gaulle çarşamba günü Toulon limanından demir aldı. Geminin hafta sonunda menzile varması bekleniyor. Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada Fransız savaş uçaklarının gemi üzerinden havalanarak Suriye'deki hava operasyonlarını sürdüreceklerini söyledi.

IŞİD'in Paris saldırıları sonrasında Fransa, Suriye'deki hava saldırılarını büyük ölçüde artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransız Donanması'nın tek uçak gemisi olan Charles De Gaulle'ün konuşlanması sonrasında Fransız ordusunun vuruş gücünün üç katına çıkacağını söyledi. Fransa'nın bölgede 36 savaş uçağı bulunuyor.

Fransa'nın tek uçak gemisi olan Charles de Gaulle'ün güvertesinde 18 Rafale avcı uçağı, 8 Super Étendard tipi bombardıman uçağı, 2 adet havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ve Eurocopter Dauphin tipi helikopterler bulunuyor. Uçak gemisine koruma amacıyla iki fırkateyn ve bir nükleer denizaltı eşlik ediyor.