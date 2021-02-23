Fransa'dan Daft Punk açıklaması: Fransa'yı dünyanın dört bir yanında parlattığınız için teşekkürler

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, dün dağılma kararını duyuran efsane Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk'la ilgili mesaj paylaştı. Mesajda "Fransa'yı dünyanın dört bir yanında (Around the world-Daft Punk) parlattığınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Efsane Fransız elektronik müzik grubu Daft Punk ayrılıyor. Gezegenin en çok tanınan elektronik müzik müzisyenlerinden son söz çalışması. Fransa'yı dünyanın dört bir yanında (Around the world-Daft Punk) parlattığınız için teşekkürler"

28 yıllık kariyerine son veren Daft Punk, ayrılma haberini 2006 yapımı "Electroma" filmlerinden alınan "Epilogue" başlıklı 8 dakikalık bir videoyla paylaştı. Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter ikilisi, konuyla ilgili bireysel bir açıklama yapmadı.