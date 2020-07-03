Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti

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Fransa Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu. Philippe ile birlikte mevcut kabinede görev yapan bakanlar da istifalarını sundu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yeni kabine belirlenene kadar Philippe'in görevini sürdüreceği belirtildi. Açıklamada Philippe'in istifasının kabul edildiği de açıklandı. Cumhurbaşkanlığı istifa ardından yapılan açıklamada "Yeni Başbakan'ın gelecek saatler içinde görevlendirileceğini" duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir süredir yeşil seçmenlerin oyunu kazanmak için kabine değişikliğine gideceği konuşuluyordu.

Macron dün yerel basına yaptığı açıklamalarda cumhurbaşkanlığının kalan döneminde ‘yeni bir ekiple’ ilerleyeceğini işaret etmişti. Macron “Yeni dönemde yeni bağımsızlık hedefleri, yeniden inşaa ve farklı yöntemler uygulanacak. Bunların arkasında yeni bir ekip olacak” demişti.

Geçen hafta yapılan yerel seçimlerde Yeşiller’in büyük şehirlerdeki galibiyeti ve iktidar partisinin düşüşü üzerine hükûmet değişikliğine ilişkin tartışmalar gündeme gelmişti.

Fransa'da bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi 2022 yılında yapılacak.