FR: Bölge için manzara hoş değil

Frankfurter Rundschau gazetesi yorum sütunlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretine yer veriyor:

"Kremlin'in şefi çalkantılı doğuya her şeyden önce kendini ve ülkesini dünya sahnesine yeniden küresel bir güç faktörü olarak yerleştirmek için ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda Rusya sanayisinin elinde kayda değer endüstri ürünü olarak ne varsa -silah ve nükleer santral- bunları en fazla şekilde satmak istiyor. Böylece son dönemde sadece Suriye değil, aynı zamanda Mısır, Suudi Arabistan ve Türkiye de doğulu süper güce füze ve savaş jeti sipariş etti. Kremlin hükümdarının bunu muntazaman yapması ve hoşlanılmayan ve yine bölgede silah satan Amerikalılara uyarı mesajı vermesi gerekiyor. Tüm tarafların silah depolarıyla birlikte çözülmemiş siyasi sorunlar da büyüyor. Bölge için manzara hoş değil."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstermek için hafta sonu Berlin'de düzenlenen protesto gösterilerinde İsrail bayrağı ateşe verildi. Olay ülke çapında yoğun tepkilere neden oldu. Heidelberg'de yayımlanan Rhein-Neckar-Zeitung'un yorumu şöyle:

"Hayır, Almanya'da İsrail bayraklarının yanması, Davud'un Yıldızı'nın ateşe verilmesi normal değil. Kipa takan kişilere tokat atılması ya da bu kişilerin tehdit edilmesi de normal değil. Holokost'u espri malzemesi olarak kullanmak da kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanın Alman ismi mi; Arap, Türk ya da herhangi başka bir isim mi taşıdığının da hiçbir önemi yok... Küreselleşme sayesinde yabancı anlaşmazlıkları da ithal ediyoruz. Ancak bu, Alman devletini bu duruma canla başla müdahale etmekten alıkoymuyor."

Ravensburg'da yayımlanan Schwäbische Zeitung da aynı konuyu ele alıyor:

"Suriye'deki çocuklara zehirli gaz saldırısından sonra buradaki radikal Filistinliler, Türkler veya Araplar sokağa çıkmadı. Belli ki Yemen'de sayısız sivilin öldürülmesi ve açlık çekmesi de Berlin'de gösteri başvurusu yapmaları için bir sebep değil. Ancak Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'ün batısına taşınacağının duyurulması tiz bir yaygara ve Yahudilere karşı cinayet çağrıları için tetikleyici oluyor. Göstericiler için önemli olan hükümetlere demokrasiye uygun bir eleştiride bulunmak değil, açıkça iğrenç antisemitizmlerinin talimini yapmak. Geriye tek bir mantıklı sonuç kalıyor. Çığırından çıkan gösteriler hemen dağıtılmalı ve elebaşları cezai yaptırımlara maruz kalmalı. Bu durumun polis tarafından yatıştırılması için bir taktik yok. Kim hangi nedenle Almanya'da yaşıyor olursa olsun, (burada) Yahudi düşmanlığına göz yumulmadığının, bu düşmanlıkla mücadele edildiğinin bilincinde olmalı."

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Brüksel ziyaretine yer veriyor. Netanyahu ortak basın açıklamasında "AB ülkelerinin çoğunun gelecekte ABD gibi büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacaklarını umduğunu" söylemiş, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise "AB üye ülkelerinden bu adımın gelmeyeceğini" belirtmişti. Gazetenin yorumu şöyle:

"Belki Netanyahu pazartesi günü Brüksel'de Avrupalıların zaman içinde dış politikada ne kadar kendinden emin hale geldiklerini, ancak her şeyin ötesinde Washington'un dünyadaki eski ağırlığını ne denli yitirdiğini ilk kez öğrenme şansı bulmuştur. Eğer öyleyse bu Başbakan için başarılı bir ders oldu."

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