Fox Nation sunucusundan yeni komplo teorisi: Charles Darwin'i evrim teorisini çıkarması için Rotschild'ler fonladı

Fox Nation sunucusu Lara Logan, katıldığı aşırı sağcı bir podcast programında, anti Semitik komplo teorilerisi sunarak, Charles Darwin’in evrim teorisini ortaya çıkarırken “Rotschild ailesinden fonlandığını” iddia etti.

Newsweek’de yer ala habere göre, CBS kanalında 60 Minutes programının eski sunucusu Lara Logan, katıldığı komplo teoricisi bir podcast programında evrim teorisine ilişkin iddialarda bulundu.

Logan, “Darwin’i kimi işe aldığını, Darwinizmin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bir araştırın. Rotschild ailesi” dedi.

Logan iddialarını sürdürerek, Darwin’i evrim teorisini bulmak için işe alanların Britanya hükûmetinin başıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Daha sonra büyük bir iş imparatorluğuna sahip olan ünlü bankacı aile Rotschild’ler, sık sık komplo teorileriyle, anti-Semitik iddialarla ve “Yahudilerin medyayı, bankaları ve hükûmetleri kontrol ettiği” söylemleriyle bağdaştırılıyor.