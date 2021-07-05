Formula 1 takımı Red Bull'da yüzler gülüyor

Formula 1'de yoluna dolu dizgin devam eden Red Bull'da yüzler gülüyor. "Avusturya'daki iki yarışı da kazandığımız için mutluyuz" diyen takım patronu Christian Horner, Hollandalı sürücü Max Verstappen'a da övgüler yağdırdı.

Formula 1'de Red Bull rüzgarı esiyor. Son 5 yarışın 4'ünü kazanan Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Avusturya Grand Prix'sini de rahat bir şekilde kazandı.

Verstappen, aynı zamanda Lewis Hamilton'ın yarışı dördüncü sırada bitirmesinin ardından, ikili arasındaki puan farkı 32'ye yükselmiş oldu.

Red Bull'da Hollandalı sürücü tarafında işler iyi gitse de, Sergio Perez'in yarışı aynı şekilde sorunsuz geçmedi. Meksikalı pilot, Ferrari'den Charles Leclerc'le girdiği mücadelenin ardından iki kez beşer saniyelik ceza aldı.

Perez buna rağmen yarışı altıncı sırada tamamladı. Red Bull takım patronu Christian Horner, Avusturya'daki iki yarışı da kazanmalarının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Red Bull Ring'deki iki yarışı da kazanmış olduğumuz için mutluyum" diyen Horner, Verstappen'e övgüler yağdırdı.

Max'ın yarış boyunca hiç hata yapmadığını belirten Christian Horner, "Tüm turları lider götürdü. En hızlı puanı aldı. Onun açısından çok temiz bir yarıştı'' dedi.

İngiliz spor adamı, sezonun 10'uncu yarışı olan Britanya Grand Prix'si hakkında da konuştu...

Mercedes'in son 7 yıldır Silverstone'da iyi işler çıkardığına dikkat çeken 47 yaşındaki yönetici, "Konsantrasyonumuzu korursak, korkmamızı gerektirecek bir durum yok" ifadesini kullandı. (TRT Spor)