Fitch Türkiye'nin kredi notunu bir kez daha indirdi, piyasaların tepkisi ne oldu?

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

TSİ 18:00 sularında 4.82'ye kadar gevşeyen kur, uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi noutunu BB+'dan BB'ye düşürmesiyle tekrar yükselişe geçti ve TSİ 23:04'te 4.88 seviyesine dokundu. Parite açıklamadan kısa süre sonra TSİ 24:00'da 4.83'ya kadar geriledi.

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Fitch, en son 27 Ocak 2017'de Türkiye'nin 'BBB-' olan notunu 'BB+'ya düşürmüş, 'Negatif' olan görünümünü ise 'Durağan' olarak değiştirmişti. 21 Temmuz 2017 ve 19 Ocak 2018'deki değerlendirmelerinde ise 'BB+' not ile 'Durağan' görünüm korunmuştu.