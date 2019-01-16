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Fırtına, otobüs terminalinin çatısını uçurdu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ARDAHAN, (DHA )- ERZİNCAN'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu

16 Ocak 2019 11:52

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, ARDAHAN, (DHA )- ERZİNCAN\'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu.
Erzincan ve çevresinde dün gece etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle şehirlerarası otobüs terminalinin çatısı uçtu. Terminalde otobüs bekleyenler, çatının uçmasından dolayı çıkan sesten dolayı deprem olduğunu zannedip korkarak terminal dışına kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hasar meydana geldi. Terminal çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, çevrede temizlik çalışması başlatıldı.
ARDAHAN GÖLE OKULLAR TATİL
Bu arada Ardahan\'ın Göle ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bugün (16 Ocak) tatil edildi. Ardahan-Posof karayolu kar yağışı ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

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