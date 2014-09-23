T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fırtına inşaat iskelesini uçurdu; biri ağır 6 kişi yaralandı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta kullanılan iskele çöktü

23 Eylül 2014 19:10

Beyoğlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Enkaz altındaki araçları çıkarmak için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürürken, cadde trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi numara 29'da inşaatı devam eden 9 katlı binanın iskelesi, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen bazı araçlar, enkaz altında kaldı.

Olayda Suriyeli 8 yaşındaki bir çocuk ile 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından cadde, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Yola düşen demir parçaları kesici yardımıyla kaldırılırken, enkaz altındaki araçlar polis ve itfaiye ekiplerince çıkarılmaya çalışılıyor.

Şişli Belediyesi Başkanvekili Emir Sarıgül de olay yerine gelerek bilgi aldı. Sarıgül, enkazın altında kalarak yaralanan çocuğun Suriyeli olduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

istanbulfırtınabeyoğlutaksiminşaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24