Fırtına inşaat iskelesini uçurdu; biri ağır 6 kişi yaralandı

Beyoğlu'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Enkaz altındaki araçları çıkarmak için polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürürken, cadde trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Elmadağ Cumhuriyet Caddesi numara 29'da inşaatı devam eden 9 katlı binanın iskelesi, şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen bazı araçlar, enkaz altında kaldı.

Olayda Suriyeli 8 yaşındaki bir çocuk ile 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından cadde, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Yola düşen demir parçaları kesici yardımıyla kaldırılırken, enkaz altındaki araçlar polis ve itfaiye ekiplerince çıkarılmaya çalışılıyor.

Şişli Belediyesi Başkanvekili Emir Sarıgül de olay yerine gelerek bilgi aldı. Sarıgül, enkazın altında kalarak yaralanan çocuğun Suriyeli olduğunu söyledi.