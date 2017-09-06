"Fırsatçı Katar Türkiye'den faydalanıyor"

Huffington Post gazetesi, Türkiye'nin Katar krizindeki tavrını mercek altına aldı. Harvard Üniversitesi'nde ders veren Majid Rafizadeh'nin makalesinde, Katar siyasi fırsatçılıkla suçlandı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehlikeye atmakla itham edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Katar’la Arap ülkeleri arasındaki kriz devam ederken, Türkiye’nin ilgili politikaları da dünya basınının ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD’nin tanınmış akademisyenlerinden Rafizadeh, “Siyasi Fırsatçılık: Katar Türkiye’den faydalanıyor mu?” başlıklı bir makale kaleme aldı.

Rafizadeh, internet gazetesi Huffington Post’ta yayımlanan makalesinde, “Katar güç dengesini kendi lehine değiştirmeye çalışırken Ankara’nın çıkarlarını gözardı ederek, Türkiye’nin bölgedeki ulusal çıkarlarının altını oyuyor” dedi. Harvard Üniversitesi’nde de ders veren akademisyen, El Cezire kanalının yayınlarını örnek gösteri. Makale özetle şöyle:

"Çelişkili politikalar"

Katar kendisini Türkiye’nin güvenilir bir siyasi ve stratejik müttefiki olarak sunsa da, Ankara’ta yönelik politikaları dikkatli bir inceleme sonrasında tartışmalı ve çelişkili görünüyor. Bu durumun, Ankara’yı ulusal çıkarlarını tehlikeye atacak türden daha büyük bir bataklığa sürükleme ihtimali yüksek.

Bu mesele Ankara’nın ulusal çıkarlarının altını ciddi biçimde oyabilir, bölgedeki konumunu tehlikeye atabilir, diğer Arap devletleriyle jeopolitik ve ekonomik bağlarına zarar verebilir. Türk liderler, Katar’ın hamlelerinin ve politikalarının Arapların Ankara’ya bakışını olumsuz etkileyebileceğinin de farkına varmalı.

"Ankara'nın popülerliği azaldı"

Sözgelimi, Katar krizi başlamadan önce, Ankara kendisini siyasi bir model olarak gören Arap nüfusu arasında yüksek seviyede bir popülerliğin tadını çıkarıyordu. Bununla birlikte, krizin sonrasında Katar Ankara’nın popülerliği üzerinde büyük bir etkiye yol açmış görünüyor.

Körfez İşbirliği Konseyi’nin bir dizi üyesi, terörü destekleme suçlaması getirerek Doha’yla ilişkilerini askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Katar’dan terörizmi desteklemeye son vermesini istedi. Türkiye Katar’la ilişkilerinin mevcut krizle bağlantılı olmadığında ısrar etse de, Doha siyasi fırsatçılık yoluyla daha farklı bir tavır sergiliyor.

"Ankara tarafsızlık vurgusu yapsa da..."

Katar’ın Arapça ve İngilizce medya kuruluşları, ülkenin Ankara’yla samimi askeri ve siyasi bağına, Türkiye ile diğer Arap devletleri arasında siyasi bir ayrışma yaratma ve güç dengesini Doha’nın lehine çevirme girişimi bağlamında vurgu yapıyor. Katarlı ve Türk liderler arasındaki görüşmeleri teşhir ediyorlar. Katar’ın, askeri tatbikatlar konusunda böbürlenmesi ve Türkiye’yi diğer Arap devletlerinin değil de sadece Doha’nın yanındaymış gibi lanse etmesi, ülkeleri provoke edebilir ve bölgedeki birçok kişi arasında Türkiye’ye karşı öfkeye yol açabilir.

Soru şu: Katar Ankara’dan, onu mevcut krize, düşmanlığa ve gerilime müdahil ederek kasten faydalanıyor mı? Türkiye Katar krizinde tarafsız olduğunu göstermeye çalışsa da, Doha Ankara’yı diğer Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri yerine kendisinin tarafındaymış gibi yansıtıyor. Bu durum Türkiye’nin daha geniş kapsamlı bölgesel çıkarlarını ve diğer Arap devletleriyle ilişkilerini tehlikeye atabilir.

Haberin tamamı için tıklayın