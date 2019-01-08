Fırın ustası, yazdığı 2 bin şiiri ezbere okuyor

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, annesinden ilham alarak 15 yaşından bu yana şiir yazan fırın ustası şair Kemal İlbeyi (45), ezberinde kendisine ait yaklaşık 2 bin şiir bulunduğunu söyledi. Şiirlerine ilgi gösterildiğini belirten İlbeyi, daha çok insana ulaşmak için yerel yönetimlerden ve yetenek avcılarından destek istedi.

Seyhan ilçesindeki bir ekmek fırınında çalışan, evli 3 çocuk babası Kemal İlbeyi, 2015 yılında hayatını kaybeden yerel şair annesi Naciye İlbeyi sayesinde henüz 15 yaşındayken şiirle tanıştığını kaydetti. 30 yılda yaklaşık 2 bin şiir yazdığını ve bunların hepsini ezbere okuduğunu anlatan İlbeyi, dijital platformda bir albüm çıkarttığını dile getirdi.

EŞLERİNE ŞİİR İSTİYORLAR

Şiirlerini, davetli olduğu bazı etkinliklerde ve çalıştığı fırında da müşterilerine okuduğunu anlatan Kemal İlbeyi, \"Aşk, hasret, ilim üzerine yazdığım şiirleri okumayı çok seviyorum. Halk tarafından da ilgi görünüyor. İlgi oldukça şevkimiz, heyecanımız daha çok artıyor. Sahnede olduğum zaman kendimi çocuk gibi hissediyorum. Fırında da müşterilerim şiirler ister. Arkadaşlarım da sevgililerine, eşlerine, nişanlılarına göndermek için şiirler istiyor. Onlar için isimlerinin baş harfleriyle başlayan akrostişler yazıyorum. Özellikle sevgililer gününde sabahlara kadar şiirler yazıyorum\" diye konuştu.

MADDİ POTANSİYELİMİZ YOK

İlbeyi, Nilüfer adlı şiirini besteleyip, klip çekerek sosyal medyada yayınladığını ancak bu klibi televizyon ve daha geniş mecralarda yayınlatamadığını belirterek, şunları söyledi:

\"Edebiyatta bir yer edinmek için elimden gelen tüm gayreti gösteriyorum. Fırında çalışarak şiirler yazdım, albüm çıkarttım, klip çektim ama maddi potansiyelimiz olmadığı için bunu bir türlü yayınlatamıyoruz. İstenilen yerlere gidiyorum şiirler okuyorum ama destek istiyoruz. Bu işin merkezi İstanbul. İstanbul’dan tüm dünyaya yayılması daha kolay. Buradan, Adana’dan kendi gücümüzle yapıp her yere ulaştıramıyoruz. Bu konuda gerek devletimizden, gerek yerel yönetimlerden, gerek bu işe gönül veren yetenek avcılarından destek istiyorum. Anadolu’da gerçekten çok büyük yetenekler var. Adana kültürün başkenti. Birçok dalda önemli isimler yetiştirmiş. Biz az tanınıyoruz. Geniş platformlarda bulunursak şiirlerimizi insanlarımızın daha çok tanıyıp seveceklerine gönülden inanıyorum.\"



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