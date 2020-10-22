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Yaşam

"Filmlerdeki soygun sahneleri gibi": Rakun sürüsü havalandırmadan atlayıp bankaya girdi

22 Ekim 2020 14:20

ABD'nin California eyaletinde bir banka, gece yarısı filmlerde görülen türde bir baskın yaşadı. Bir grup rakun, havalandırma kanalından emekleyerek çatıdan bankanın içine indi. 

The Guardian'da yer alan habere göre, bankaya giren rakun grubu, bankanın dışında ATM'den para çeken bir müşteri tarafından kameraya yakalandı. Fotoğraflarda rakunların girdikleri bankada koridorlara dağıldığı, masalara oturduğu görülüyor. 

Bankada rakunların görülmesinden sonra biri Hayvanlara Yönelik Şiddeti Önleme Topluluğu'na ihbarda bulundu. Gelen ekip 10 dakikalık bir uğraş sonunda rakunları güvenli bir şekilde banka dışına çıkarmayı başardı. 

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