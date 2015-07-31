Filistinli bebek kundaklama kurbanı



Nablus yakınlarındaki Kfar Douma köyünde Filistinlilere ait ev, kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atılarak ateşe verildi. Kundaklama anında evde uyuyan Filistinli aileden anne ve baba ile 4 yaşındaki oğulları ağır yaralı olarak kurtuldu. 18 aylık bebek ise yanarak can verdi.

Görgü tanıkları, kundaklama eylemini düzenledikleri tahmin edilen eylemcilerin yakınlardaki Yahudi yerleşim yeri Maale Ephraim'e kaçarken görüldüğünü söyledi.

Şüpheli 'Fiyat Etiketi' grubu

İsrail polisi, kundaklama eyleminin "Fiyat Etiketi" (Price Tag) adıyla bilinen radikal bir grup tarafından düzenlenmiş olması ihtimali üzerinde duruyor. "Fiyat Etiketi" grubu, "İsrailli yerleşimcilere verilen zararı ödettiklerini" savunuyor ve başta camiler olmak üzere Müslümanlara ait adresleri hedef alıyor. İsrail polisinin sözcüsü Luba Samri, "Kundaklama eyleminin milliyetçi motifli olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

'Radikal Yahudi yerleşimciler kundaklıyor'

Kundaklanan evin yakınlarında bir duvara İbranice yazılan "intikam" ve İbranice Mesih anlamına gelen "yaşasın Maşiah" ifadeleri dikkat çekti.

Radikal Yahudi yerleşimciler, geçtiğimiz yıllarda cami, kilise ve Arapların oturduğu evlere düzenlenen kundaklama eylemlerinden sorumlu tutuluyor. İsrail hükümeti eylemleri kınıyor.

Saldırıyı "barbarca terör eylemi" olarak niteleyen İsrail ordusunun sözcüsü Peter Lerner, "İsrail silahlı kuvvetlerinin teröristlerin yakalanması için çalışmalara başladığını" söyledi.