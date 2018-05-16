Filistin protestoları: Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin boyutları ne?

İsrail'in Gazze'de 58 Filistinliyi öldürmesi üzerine Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ve ticari ilişkilerde kesintiler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek basına yaptığı açıklamalarda gerek sosyal medyada İsrail'in gösterdiği şiddete büyük tepki gösterdi.

Türkiye, İsrail büyükelçisini geri çağırırken, İsrail'in Türkiye'deki temsilcilerine de ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Bunun üzerine İsrail'den de benzer bir hamle geldi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ise Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2017 yılında İsrail'e 38 milyon dolar değerinde tarım ihracatı gerçekleştirdi.

İsrail'in Türkiye'ye gerçekleştirdiği tarım ithalatı da benzer bir hacimde meydana geldi: 37 milyon dolar.

2014 yılında Türkiye'nin İsrail'e tarım ve ormancılık ihracatı 40 milyon dolar, İsrail'den ithalatı 19 milyon dolar iken, yıllar içinde bu ürün grubu içinde iki ülkenin ticaret hacmi birbirine yaklaşmış.

İki ülke arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman ise 2017 yılında 4,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

İsrail, Türkiye'nin büyüklüğüne göre ticaret ortakları sıralamasında 21. basamakta yer alıyor.

2017'de Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 3,41 milyar dolar, İsrail'den ithalatı ise 1,51 milyar dolar şeklinde meydana geldi.

Yine 2017 verilerine göre Türkiye'nin İsrail'e gerçekleştirdiği en büyük ihracat kalemi 3,3 milyar dolar ile imalat sanayi.

Ekonomi Bakanlığı'na göre Türkiye ile İsrail arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nı takiben iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllar içinde artış gösterdi.

Yine Ekonomi Bakanlığı'na göre Türkiye'nin İsrail'e ihracatında en önemli ürünler binek otomobilleri, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller, mücevherci eşyası ve aksamı, plastik eşyalar, konfeksiyon ürünleri, beyaz eşya, seramik ürünleri ve çimento.

İsrail'in Türkiye'ye ithalatında ise petrol yağları, propilen polimerler, siklik hidrokarbonlar, elektrik enerjisi üretim grupları ve etilen polimerler öne çıkıyor.