Filistin, ABD ile iletişimi kesti

Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisinin lisansının uzatılmasını onaylamadığı için" ABD ile tüm iletişimini kestiği bildirdi.

Filistin yönetimine yakın bir yetkili yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi, FKÖ’nün ofisini kapatması kararına karşılık, ABD’li tüm resmi makamlarla iletişimi tamamen kesti" ifadelerini kullandı.

ABD makamları, FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edileceğini ve temsilciliğinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat ise buna karşılık Filistin yönetiminin, örgütün Washington'daki ofisinin lisans işlemlerinin yenilenmemesi durumunda ABD ile tüm iletişimi keseceğini açıklamıştı.

Filistin yönetimi, Nisan 2015'te UCM'ye katılmış ve İsrail'in 2008 ve 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.