T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filistin, ABD ile iletişimi kesti

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat daha önce ABD'yi uyararak iletişimi keseceklerini açıklamıştı

22 Kasım 2017 08:31

Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisinin lisansının uzatılmasını onaylamadığı için" ABD ile tüm iletişimini kestiği bildirdi.

Filistin yönetimine yakın bir yetkili yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi, FKÖ’nün ofisini kapatması kararına karşılık, ABD’li tüm resmi makamlarla iletişimi tamamen kesti" ifadelerini kullandı.

ABD makamları, FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmemesi ve İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edileceğini ve temsilciliğinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını tebliğ etmişti.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat ise buna karşılık Filistin yönetiminin, örgütün Washington'daki ofisinin lisans işlemlerinin yenilenmemesi durumunda ABD ile tüm iletişimi keseceğini açıklamıştı.

Filistin yönetimi, Nisan 2015'te UCM'ye katılmış ve İsrail'in 2008 ve 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar başta olmak üzere Filistinlilere yönelik ihlallerinin soruşturulması talebinde bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

ETİKETLER

fköfilistin kurtuluş örgütüfilistinabdofisiletişimikesti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24