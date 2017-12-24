T24 LogoT24 Logo
Dünya

Filipinleri, Tembin kasırgası vurdu

Özge Düzgün, İstanbul, 24 Aralık, (DHA)- Güney Filipinler'i sarstığı tropikal fırtına Tembin 182 can aldı

24 Aralık 2017 14:25

Özge Düzgün, İstanbul, 24 Aralık, (DHA)- Güney Filipinler\'i sarstığı tropikal fırtına Tembin 182 can aldı. 153 kişi ise hala kayıp. Polis cesetlerin çoğunun nehirlerden çıkarıldığını kaydetti. Tropikal Fırtına Tembin Cuma gününden bu yana ülkenin ikinci büyük adası Mindanao adasını vurdu. Filipinler’de her yıl ortalama 20 büyük fırtına gerçekleşiyor ve bunların birçoğu da can alıyor. Ancak, 20 milyon insanın yaşadığı Mindanao’ya fırtına  nadiren uğruyordu. Ülkede polis, askerler ve sivil kurtarma ekipleri Dalama köyünde cesetleri kürekle çamurla kaplanmış balçıktan çıkartıyor. Bir köy ise yükselen nehrin suları altında kalarak tamamen yok oldu.  Sapad kasabası yakınlarındaki Salog Nehri\'ndeb de bir çok ceset çıkarıldı. Salvador polis şefi Wilson Mislores açıklamasında “Halkı defalarca uyardık, ancak, tayfunun bu bölgede çok görülmemesi sebebiyle nehirlerin yakınında yaşayan insanlar bizi ciddiye almadı \"dedi. Yetkililer bir çok sel altında kalan bölgeye ise henüz ulaşamadı. Tembin tayfınu dün öğleden sonra 145 kilometre hıza ulaşarak 40 binden fazla kişinin yer aldığı Balabac kentini vurdu.

Başkan Rodrigo Duterte\'nin sözcüsü Harry Roque, yaptığı açıklamada, \"Talihsiz bir başka tropik kasırga ile mücadele ediyoruz. Bu felaket ne yazık ki Noel\'de varlığını hissettirdi,\" dedi.

Roque, fırtınadan etkilenenlere hükümetin yardım edeceği sözünü verdiyse de, Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi sözcüsü Romina Marasigan, durumu \"zor\" olarak nitelendirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüzgünAralık DHA Güney FilipinlerTembinPolisTropikal Fırtına Tembin CumaMindanaoFilipinlerdeAncakMindanaoyaDalamaBirSapadSalog NehriSalvadorWilson MisloresYetkililerBalabacBaşkan Rodrigo DuterteHarry RoqueBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24