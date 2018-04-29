Filipinler: Marawi'deki İslamcı militanlar 'yıllardır çatışmaya hazırlanıyordu'

Filipinler'de yetkililer, Marawi kentini kısmen ele geçiren İslamcı militanların uzun bir kuşatma için hazırlık yaptığını söyledi.

Güvenlik güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı militanlara karşı haftalardır operasyon yürütüyor.

Askeri yetkililer, militanların kazdıkları tünellere gıda ve silah yığınağı yaptığını açıkladı.

Çatışmalarda 20'si sivil en az 170 kişi yaşamını yitirirken 180 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İslamcı militanların kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Bölgeye hava saldırıları da düzenleyen hükümet, bazı bölgeleri geri almayı başarsa da kentin tamamında henüz kontrolü sağlayamadı.

Üst düzey askeri yetkililer, militanların saklandıkları tünelleri yıllar önce yapmaya başladıklarını söyledi.

Tümgeneral Carlito Galvez, yeraltı tünellerinin 200 kiloluk bombalara dayanıklı olduğunu açıkladı.

Filipinler hükümeti, kentte kalan militan sayısının 40 ile 200 arasında olduğunu ve hükümetin hava saldırılarında hedef almadığı okullar ve camilere yığınak yaptığını tahmin ediyor.

Yetkililer, kentteki militanların IŞİD ile bağlantılı Maute örgütünden olduğunu açıklamıştı.