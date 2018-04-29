T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Filipinler: Marawi'deki İslamcı militanlar 'yıllardır çatışmaya hazırlanıyordu'

Filipinler'de yetkililer, Marawi kentini kısmen ele geçiren İslamcı militanların uzun bir kuşatma için hazırlık yaptığını söyledi. Militanların yıllar önceden hazırlanan ve bombalara dayanıklı tünellerde gıda ve silah stokladığı açıklandı.

29 Nisan 2018 20:30

Filipinler'de yetkililer, Marawi kentini kısmen ele geçiren İslamcı militanların uzun bir kuşatma için hazırlık yaptığını söyledi.

Güvenlik güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı militanlara karşı haftalardır operasyon yürütüyor.

Askeri yetkililer, militanların kazdıkları tünellere gıda ve silah yığınağı yaptığını açıkladı.

Çatışmalarda 20'si sivil en az 170 kişi yaşamını yitirirken 180 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İslamcı militanların kontrol ettiği bölgelerde yüzlerce sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Bölgeye hava saldırıları da düzenleyen hükümet, bazı bölgeleri geri almayı başarsa da kentin tamamında henüz kontrolü sağlayamadı.

Üst düzey askeri yetkililer, militanların saklandıkları tünelleri yıllar önce yapmaya başladıklarını söyledi.

Tümgeneral Carlito Galvez, yeraltı tünellerinin 200 kiloluk bombalara dayanıklı olduğunu açıkladı.

Filipinler hükümeti, kentte kalan militan sayısının 40 ile 200 arasında olduğunu ve hükümetin hava saldırılarında hedef almadığı okullar ve camilere yığınak yaptığını tahmin ediyor.

Yetkililer, kentteki militanların IŞİD ile bağlantılı Maute örgütünden olduğunu açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FilipinlerMarawiMilitanlarınIrakDevletiCarlito GalvezIŞİDMaute

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24