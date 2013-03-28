Filenin sultanlarından Neslihan Darnel boşandı!

Dünya Sayı Kraliçesi unvanlı milli voleybolcu Neslihan Demir Darnel'in, 2006 yılında evlendiği Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu Orkun Darnel boşandı.

Ünlü voleybolcunun 7 yıllık eşinden ayrılma sebebi olarak İtalyan bir voleybolcu ile aldatıldığını öğrenmesi olduğu öne sürüldü. Orkun Darnel boşanmalarıyla ilgili olarak "Neslihan'la ortak aldığımız bir karar. Bir problem yoktu ama bu şekilde olması gerekiyordu. Ona sözüm var, ortak açıklama yapacağız. Şimdi konuşup yönlendirme yapmak istemiyorum. İnternette benim için yorumlar yapılmış ama bu iyi yorumlar en az benim kadar Neslihan için de yapılmalı." dedi.

Milliyet'de yer alan habere göre, Neslihan-Orkun Darnel'in boşanma dilekçesinde, "Fikren ve ruhen evlilik birliğini devam ettiremeyecek duruma gelmişlerdir" ifadeleri yer alırken, boşanma haberini Neslihan Darnel’in avukatı duyurdu. Avukat Savaş Adalet, yaptığı açıklamada “Müvekkilim Neslihan Darnel eşi Orkun Darnel ile 21.03.2013 günü karşılıklı saygı çerçerçevesinde uygarca anlaşarak evliliklerine son vermişlerdir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.



Aldatmayı yalanladı



Neslihan Darnel velayetini aldığı 4.5 yaşındaki kızını istediği zaman görmesine izin verdiği eşinden hiçbir tazminat ve nafaka talebinde de bulunmadı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Neslihan Darnel’in twitter sayfasına Yay burcuyla ilgili “Yaylar kimseye aldırmadan kendi kanatlarıyla uçmayı sever. Umudunu kaybetme, şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur” tweet’lerini paylaşması dikkat çekti.







Orkun Darnel ise aldatma söylentilerini yalanlayarak, “Hiç böyle bir şey yok. Ben zaten herkesin gözünün önünde olan biriyim, ne zaman nerede olduğum biliniyor. Evliliklerde anlaşmazlık olur. Niye anlaşamadığımız da kimseyi ilgilendirmez” dedi.



Hoş şeyler değil ancak hayat bu!



Neslihan’ın babası Mustafa Demir, “Neslihan boşandı ve avukatı gerekli açıklamayı yaptı. Yaşanan duruma elbette üzüldüm, hoş şeyler değil ama maalesef hayat bu... Hayatın içinde bunlar da var. İnsan her şeye alışıyor. Buna da alışacağız” demekle yetindi.