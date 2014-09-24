Filenin Sultanları kötü başladı

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Kadınlar Dünya Şampiyonası, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. Türkiye, şampiyonada yer aldığı B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Sırbistan'a 15-25, 25-20, 19-25 ve 22-25'lik setlerle 3 - 1 mağlup oldu.

DHA'nın haberine göre, karşılaşmaya iyi başlayan Sırbistan, mücadelenin ilk teknik molasına 8-4 önde girdi. İyi oyununu sürdüren Sırbistan, ikinci teknik molasına 16-10 önde girdiği seti 25-15 kazanmayı başardı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete daha iyi bir başlangıç yapan Ay Yıldızlılar, kısa sürede 5-2'lik üstünlük yakalasa da ilk teknik molaya 8-7 önde giren taraf Sırbistan oldu. Mola sonrasında savunmada daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, 13-12'de üstünlüğü eline geçirdi ve ikinci teknik molada 16-13 ile üç sayılık avantaj yakaladı.

Sırbistan 21-20'de farkı bire indirse de set sonunda iyi bir performans ortaya koyan Kırmızı Beyazlılar, 4-0'lık bir seri yakalayarak 25-20 ile durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü setin başında peş peşe sayılar alan Sırbistan ilk teknik molayı 8-3 önde geçtikten sonra ikinci teknik molada 16-11 ile aradaki farkı korudu. Sırbistan kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermedi ve 25-19'le durumu 2-1 yaptı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü setin ilk teknik molası 8-7'lik Sırbistan üstünlüğü ile geçildi. İki takımın dengeli bir oyun sergilediği orta bölümde file üzerinde iyi savunma yapan Türkiye, ikinci teknik molaya 16-15 önde girmeyi başardı. Setin son bölümünde kontrolü eline geçiren Sırbistan; seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan taraf oldu.

Türkiye, 2014 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında çarşamba günü TSİ 11.30'da Kanada ile mücadele edecek.