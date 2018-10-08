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Spor

Filenin Sultanları, ABD'ye 3 - 0 yenildi

İSTANBUL / DHA SALON: Municipal Central Gymnasium HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin) A

08 Ekim 2018 12:54

İSTANBUL / DHA

SALON: Municipal Central Gymnasium
HAKEMLER: Susana Maria Rodriguez Jatvia (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
TÜRKİYE: Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem, Simge (L) (Şeyma, Ebrar, Çağla, Aylin)
A.B.D.: Murphy, Larson, Hill, Akinradewo, Gibbemeyer, Lloyd, Robinson (L) (Lowe, Wilhite, Hancock)
SETLER: 21-25, 17-25, 18-25
SÜRE: 1 saat 19 dakika (26\', 26\', 27\')

Japonya\'da devam eden FIVB Bayanlar Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda mücadele eden A Milli Kadın Takımımız, 2. Turdaki ikinci maçında ABD\'ye 3 - 0 mağlup oldu.
Millilerimiz, A.B.D. karşısında mücadeleye Hande, Eda, Zehra, Cansu, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Filenin Sultanları, Japonya\'nın Osaka kentindeki Municipal Central Gymnasium\'da oynanan mücadelede rakibine 3-0 (21-25, 17-25, 18-25)\'lık skorla yenildi.
Millilerimiz, 2. Tur F Grubu\'ndaki üçüncü maçında 10 Ekim Çarşamba (Salı\'yı Çarşamba\'ya bağlayan gece) TSİ 04.40\'ta Azerbaycan ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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