Filenin Sultanları 6'lı finallerde 

Türkiye - Almanya: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Porsche Arena

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Stephan Grieder (İsviçre)

TÜRKİYE: Meryem, Meliha, Eda, Zehra, Şeyma, Cansu, Simge (L) (Aylin, Ceren)

ALMANYA: Drewniok, Schölzel, Geerties, Poll, Schwertmann, Hanke, Dürr (L) (Fromm, Stigrot, Vanjak, Orthmann, Gryka, Pogany)

SETLER: 25-16, 25-15, 20-25, 25-19

SÜRE: 1 saat 46 dakika (23\',23\',30\',30\')

Türkiye, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin beşinci haftasındaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya\'nın Stuttgart şehrinde bulunan Porsche Arena\'da oynanan mücadelede rakibini 25-16, 25-15, 20-25 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi\'ndeki 14\'üncü maçında 10\'uncu galibiyetini alarak 6\'lı Finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nde 6\'lı Finaller, 27 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Çin\'in ev sahipliğinde Nanjing\'te düzenlenecek.

Filenin Sultanları, 2018 FIVB Voleybol Milletler Ligi\'nin beşinci haftasındaki üçüncü ve son maçında yarın 18.30\'da Çin ile karşılaşacak.

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