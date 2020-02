Fikret Orman: "Şenol Güneş ile devam edeceğiz"

\"Devre arasında 5-6 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camianın gündemine dair bir çok konuda açıklamalarda bulundu. NTV\'de yayınlanan Spor Aktüel programına konuk olan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile devam edeceklerini belirtti.

Başkan Orman, Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerini anımsatarak, \"Sezon sonuna kadar Şenol hocayla sözleşmemiz devam ediyor. Benim de görev sürem sezon sonunda bitiyor. Ben devam etmek isterim ama benden sonra gelecek olanlar bana göre sözleşme yapmasınlar diye Şenol hocayla 2019\'a kadar sözleşme imzaladık. Hocayı biz de Beşiktaş camiası da çok seviyor\" ifadelerini kullandı.

Güneş\'in Milli Takıma gitmek istediğine yönelik iddiaları da yanıtlayan Orman, \"Biz ayrılmak istersek söyleriz ve ayrılırız. Biz Şenol hocaya güveniyoruz o yüzden böyle bir duruma girmedik şu ana kadar. Şenol hoca isteseydi 1.5 yıl önce Milli Takıma geçebilirdi. Yarın da isterse bunu gelir benimle konuşur ve yapar. Beşiktaş üzerinde konuşulan konular benim hoşuma gitmiyor. Bunlar başka camialar üzerinde konuşulan konular gibi değil. Beşiktaş çıtayı çok yukarıya koydu bunu kabul ediyorum. Arkadan plan çevirenlere söyledim, çıkın aday olun. Madem Beşiktaş\'tan memnun değilsiniz, ben bu işi yapabilirim diyerek aday ol. Biz işimizin başındayız. Doğru bildiğimiz her neyse onu yapacağız\" şeklinde konuştu.

Devre arası transfer döneminde 5-6 oyuncu ile yollarını ayıracaklarını söyleyen Orman, \"Devre arasında en az 5-6 oyuncuyla daha yollarımızı ayıracağız. Hocamızla birlikte konuşup karar vereceğiz. Yeni, ruhu olan isimleri takımımıza katacağız. Hedefi olan, kaçmayan, sahada ruhunu veren bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan futbolculara para vermek istiyoruz\" açıklamasında bulundu.

Takıma 2 veya 3 oyuncu alacaklarını belirten Başkan Fikret Orman, savunma hattına takviye yapacaklarını dile getirdi. Orman, \"Çok geniş bir kadromuz var. 17 maçımız kaldı. Kadroyu çok şişirdiğinizde, bir hatamız da o oldu bizim, o geniş kadroda yer bulamayanlar hem mali yük oldular hem de konuştular. Dedikodu yapanlarla değil, işini yapan oyuncularla devam edeceğiz. Gelenler de olacak elbette. Hocanın raporuna göre 2 veya 3 tane oyuncu alacağız. 1 veya 2 tane stoper olabilir. Gidenlere göre bakacağız. Santrforda seçeneğimiz fazla bakacağız hocamızla birlikte stratejimize göre\" dedi.

Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Orman, \"Burak, Beşiktaşlı ve bunu futbol hayatının başından beri hep söyledi. Bizden giderken de takasla gitmiş bir oyuncu. Beşiktaşlılığını ifade etmesini çok hoşuma gidiyor ve bunu söylüyorum. Her söylediğimde haber oluyor. Arda\'yı da çok seviyorum söylüyorum. Abdullah Avcı ile rekabet içindeyiz ama çok sevdiğim bir futbol adamı. Her methettiğimi Beşiktaş\'a mı alacağım?\" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup\'un takımdan ayrılması gibi bir durumun olmadığını belirten Orman, \"Oğuzhan\'ı çok seviyorum, çok iyi bir çocuktur. Çok iyi bir futbolcu ve beklenti de fazla ancak 1 senedir o beklentinin karşılığı ortada çok fazla yok. Aynı beklenti lig sonuncusu için var mı, yok. Ama Oğuzhan\'dan var çünkü yaptı. Beklenti yüksek. Oğuzhan\'ı ben de daha üst yerlerde bekliyordum. Biraz isyanımız ondan oluyor. Ama iyi insanlar sonunda yolunu bulurlar. İkinci yarı iyi işler yapacaktır. Oğuzhan\'ın gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. Burası Cenk\'in yuvası. Bey gibi geldi, öyle gitti. Burası onun yuvası, istediği zaman gelir. Bu kapı ona sonuna kadar açık. O da biliyor ama bence Premier Lig\'de Cenk\'in yapacağı daha çok iş var. Öğrenmesi gerekenler var. Burada maçtan çıkınca kızıyordu, şimdi orada 70\'inci dakikada giriyor oyuna ama mermi gibi koşuyor\" dedi.

Süper Lig\'de liderle aralarındaki farkın kapanmasının zor olmadığını söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, \"9 puanlık fark var ama iki maça bakar. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynarsa iki maçla kapanır fark. Beşiktaş, Benfica\'ya karşı oynadığı gibi, Trabzonspor\'a 2-0 yenikken bir anda galibiyeti kaçıran Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynayan. Bizim, bizim gibi oynamamız lazım. Bu ruhu ortaya koymayan kim varsa ayrılacağız. Ayrılamadıklarımızla da sezon sonunda ayrılacağız. Beşiktaş\'ın tek hesabı Beşiktaş hesabıdır\" şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Başkan Fikret Orman, \"Anlamak isteyen ne dediğimi anlıyor. Kişisel hesaplarıyla bir araya sokmak isteyen olmuyor. Ben seçime iki gün kala aday oldum. Ondan önce aday değildim. Neden aday oldum, Beşiktaş\'ın durumu nedeniyle. Beşiktaş\'ı sanki sen şampiyon yaptın, bana hesabını soruyorsun. Stadı yaptın, bana hesabını soruyorsun. Benim yoktan var ettiğim ekonominin hesabını bana gelip soruyorlar. Gelir olsaydı, gider de olmazdı bana da ihtiyaç olmazdı. Beşiktaş\'ta 200 milyon Dolar\'ın üzerinde faiz ödemişiz. Nereden ödemişiz? Gelir yaratmışız. Beşiktaş oyuncu sattı. Kim aldı da sattı? 500 bine Cenk Tosun\'u ben aldım, 22 milyona ben sattım. Sattık oyuncu ama ben aldım, ben sattım. Beşiktaş\'ı böyle bir yapıya sokmak için yaptık. Beşiktaş\'ın maliyetini 75 milyon Euro\'ya çıkardık. Şampiyonlar Ligi\'nde oynayan takım için yaptık. Quaresma\'yı alma, Pepe\'yi alma diyorsunuz. Biri de çıkıp şunu yapmayın desin. Ben Demirören başkanken diyordum. Ama söyledikleri arasında içini dolduracak hiçbir şey yok. Sorun yaratmak isteyen yaratamayacak, Beşiktaş taraftarı da inanmıyor zaten\" diye konuştu.

Finansal Fair Play\'e (FFP) uyacaklarını belirten Orman, \"Çok daha radikal şekilde hareket edeceğiz. Buna mecburuz. Beşiktaş Kulübü başkanıyım ben. Etiğe aykırı bir icraatım olamaz. Somut bir şeyle ilgili konuşmak lazım. Herkes her şeyi söyleyebilir ama somut şeyler olması gerekiyor ellerinde. Bunu yapmak ne etik, ne düzgün ne de insani\" diyerek sözlerini noktaladı.