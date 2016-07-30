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Medya

Fikret Bila'nın yeni adresi belli oldu

Bila, Milliyet Gazetesi Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmişti

30 Temmuz 2016 23:45

Hürriyet gazetesi, bugünkü sürmanşetinde yaklaşık 3 yıl önce Demirören ailesi tarafından getirildiği Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden geçen ay istifa eden Fikret Bila'nın gazeteye transfer anonsu ile çıktı.

Bila'nın Doğan Medya Grubu'na transferini "Fikret Bila Hürriyet'te" başlığıyla duyuran gazete, haberinde "Hürriyet'in zengin yazar kadrosuna güçlü bir isim daha katılıyor. Türkiye gündeminin nabzını tutmak üzere usta gazeteci Fikret Bila Hürriyet'te" ifadelerini kullandı. Bila, Hürriyet'teki ilk köşe yazısını pazartesi günü (1 Ağustos 2016) kaleme alacak.


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