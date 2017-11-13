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Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda hedef 2'de 2

İstanbul ekipleri sahne alıyor İSTANBUL, (DHA) FIBA Avrupa Kupası'nda yer alan Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK, bu hafta içi Avrupa mesaisinde olacak

13 Kasım 2017 13:50

İstanbul ekipleri sahne alıyor

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası\'nda yer alan Demir İnşaat Büyükçekmece ve İstanbul BBSK, bu hafta içi Avrupa mesaisinde olacak.
G Grubu\'nda mücadele eden Demir İnşaat Büyükçekmece, yarın saat 22.30\'da Belçika ekibi Belfius Mons-Hainaut ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligdeki kötü gidişinin aksine Avrupa\'da iyi bir performans sergileyen İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçın 3\'ünden galibiyet çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.
FIBA Avrupa Kupası\'nda yer alan bir diğer temsilcimiz İstanbul BBSK ise, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.30\'da Bulgaristan temsilcisi Lukoil Academic Sofia ile deplasmanda karşılaşacak. Grupta çıktığı 4 maçın 3\'ünde galibiyete uzanan İstanbul BBSK, bu maçı da kazanarak grup liderliği için önemli bir adım atmak istiyor.

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