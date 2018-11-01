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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantıları tespit etilen 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi

01 Kasım 2018 13:35

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin, emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantıları tespit etilen 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY\'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 88 eski polisin örgütle ilişkili oldukları tespit edildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 59\'unun gözaltına alındığı, firari durumdakilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


21 BYLOCK KULLANCISI SİVİL HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Öte yandan, savcılığın FETÖ/PDY\'nin sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında \'ByLock\' kullanıcısı oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 11\'nin yakalandığı açıklandı.

 

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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