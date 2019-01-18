FETÖ'nün bölgecisine 7,5 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan FETÖ/PDY\'nin bölgecisi İbrahim Kaya, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İbrahim Kaya\'ya \'ByLock\' üzerinden gelen bir mesajda, \"Muhterem abiler, ablalar dün gece ve sabahında H.E.\'nin canı çok sıkkındı, sebebini bilemiyoruz. Sabah sadece \'çıkmış olmak için derse geldim, içimde ateşler kaynıyor\' dedi. Yarım saat ancak sürdü...\" diye yazdığı belirlendi.

FETÖ\'ye ait yurtta büro memuru olarak görev yapan İbrahim Kaya, tutuklanarak cezaevine kondu. İbrahim Kaya hakkında Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Kaya\'nın üniversitede okuduğu dönemde örgüte ait öğrenci evinde ev imamlığı yaptığı, mezuniyetten sonra örgüte ait yurtlarda çalıştığı, daha sonra \'bölgeci\' diye tabir edilen örgütün idari yapılanma içindeki bir bölgenin sorumluluğuna yükseltildiğine değinildi. Örgüte ait gizli haberleşme programı ByLock\'u birden çok hat üzerinden kullandığına değinilen iddianamede, sanığın ilk \'ByLock\' görüşmesini tedbir amaçlı evlerde kalan öğrenci üzerine aldığı GSM hattından yaptığı belirtildi. İbrahim Kaya\'nın \'ByLock\'tan 13 örgüt yöneticisi dahil çok yoğun örgütsel görüşmelerinin bulunduğuna işaret edilen iddianamede, tanık beyanlarına yer verildi. Üniversite öğrencisi Ö.A., \"2011\'de üniversiteye hazırlık için örgüte ait dershaneye gittim. 2012\'de Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu\'na başladım. Birinci sınıfta örgüt evinde kaldığımda hat çıkardım ve kullanması için evin imamı İbrahim Kaya\'ya verdim. O hattı ben hiç kullanmadım\" dedi.

İbrahim Kaya\'nın ilk öğrenci Ö.A. adına kayıtlı hat üzerinden 17 Nisan 2014\'de, kendi adına kayıtlı hattan da 13 Haziran 2016\'dan itibaren ByLock üzerinden görüşme yaptığı tespit edildi. İbrahim Kaya\'nın \'kkkkkaya\' kullanıcı adı, \'Kars_36\' şifresi ile kullandığı \'ByLock\' hesabına, \"Muhterem abiler, ablalar dün gece ve sabahında H.E.\'nin canı çok sıkkındı, sebebini bilemiyoruz. Sabah sadece \'çıkmış olmak için derse geldim, içimde ateşler kaynıyor\' dedi. Yarım saat ancak sürdü...\" diye mesaj geldiği belirlendi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra atanamayınca örgüte ait yurtta çalışmaya başladığını söyleyen İbrahim Kaya, suçlamaları kabul etmedi. Fikir olarak sosyal demokrat olduğundan bu tür bir örgüte üye olmasının mümkün olmadığını savunan İbrahim Kaya, \"ByLock isimli programı kullanmadım. Gürcistan\'a gezi amaçlı gittim. Nevşehir\'deki termal otele tatil için gittim. Benimle birlikte otelde kalan şahıslar hakkında bilgim yok. FETÖ/PDY kapsamında adli işlem yapılan kişilerle birlikte yurt dışına çıkmam ve Türkiye\'de bu kişilerle birlikte konaklamam tamamen tesadüf\" diye konuştu.

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, İbrahim Kaya\'nın eylemlerinin \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçu kapsamında kaldığını belirterek sanığı 7,5 yıl hapis cezasına mahkûm etti. İbrahim Kaya\'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.