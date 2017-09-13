T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'den aranan BDDK eski başkan yardımcısının eşi ve çocukları yakalandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde jandarmanın, MİT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle yaptığı operasyonda, sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8'i Türk 6'sı organizatör 14 kişi yakalandı

13 Eylül 2017 18:52

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde jandarmanın, MİT ve Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle yaptığı operasyonda, sürat teknesiyle Yunan adalarına kaçmaya çalışan 8\'i Türk 6\'sı organizatör 14 kişi yakalandı. Yakalananlardan F.C. ve iki çocuğun, FETÖ\'den aranan BDDK eski Başkan Yardımcısı O.C.\'nin eşi ve çocukları olduğu öğrenildi.
Bazı kişilerin Çeşme\'nin Ildırı Mahallesi\'nden, Yunan adalarına kaçmaya çalışacağı bilgisini alan MİT, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgede önlem alan jandarma, \'Aşık 1\' adlı sürat teknesiyle Yunanistan\'a geçme hazırlığındaki 4\'ü çocuk 8 Türk ile 6 organizatörü yakaladı. Yakalananlar arasında, FETÖ\'den aranan BDDK eski Başkan Yardımcısı O.C.\'nin eşi F.C. ve 2 çocuğunun da bulunduğu öğrenildi.
Diğer Türk vatandaşlarının da yine haklarında FETÖ soruşturmalarında işlem yapılan kişiler olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHAMİTSahil GüvenlikYunanTürkYakalananlardanFETÖBDDKBaşkan YardımcısıBazıIldırı Mahallesi YunanBölgedeYunanistanYakalananlarDiğer Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24