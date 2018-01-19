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15 Temmuz Darbe Girişimi

'FETÖ' firarisi savcı ve hâkim çift yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. yakalandı

19 Ocak 2018 23:22

Antalya'da, 15 Temmuz darbe girişimin bir gün sonra haklarında yakalama kararı çıkarılan savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D., kentte 'FETÖ'nün  'gaybubet evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda yakalandı. Örgütün üst düzey sorumluları oldukları ileri sürülen çiftin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Hakan D. ve Ayşe D.'nin yakalanması için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evi'nde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadılar

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, 'abi' ve 'abla' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.'nin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

 

 

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