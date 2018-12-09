Fethiyespor, İstanbul'dan moralli döndü

FETHİYE, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Fethiyespor, deplasmanda sezonun iddialı takımlarından Pendikspor\'u 4-1 yenerek hem patlama yaptı hem de umutlandı.

Bu sezon 2\'nci galibiyetini elde eden lacivert-beyazlılar puanını 16\'ya çıkardı. Henüz düşme potasında çıkamayan Muğla ekibinde teknik direktör Tarık Daşgün, İstanbul\'dan büyük moralle döndüklerini söyledi. Daşgün, \"4 haftada hanemize 7 puan yazdırdık. Bu bizim oldukça güzel. Artık devrenin son maçında en önemli rakiplerimizden Bandırmaspor Baltok\'la karşılaşacağız. Evimizde 3 puanı alıp ilk yarıyı mutlu bir şekilde kapatacağız\" dedi.