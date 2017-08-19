Fethiye'de ücretsiz deniz çağrısı

Ergün TOS/FETHİYE(Muğla), (DHA)- FETHİYE\'deki tüm koy ve plajların ihale yoluyla özel şirketlere kiralanırken, neredeyse ücretsiz denize girecek yer kalmadı. Yörede oturanlar son 3-4 yıl içinde tüm koy ve plajların çeşitli bahanelerle özel şirketlere kiralanıp ranta teslim edildiğini savunurken sahillerinin halka geri verilmesini istedi.

Fethiye sahil şeridi boyunca halkın denize girebileceği Kıdrak, Belceğiz, Kumburnu, Karaot ve Çalış plajları ile Gemiler, Trunç Pınarı, Küçük Boncuklu, Büyük Boncuklu, Kuleli, Büyük Samanlık, Küçük Samanlık, Aksazlar, Karaot, Katrancı, Günlüklü ve Göcek koyları, ihaleler yoluyla özel şirketlere kiralandı. Uzun yıllara yayılan kiralamaların ardından ilçede halkın ve tatilcilerin ücretsiz denize girebileceği plaj ya da koy neredeyse kalmadı. Ailesi ile birlikte denize girmek isteyenlerin ödeyeceği ücretler özel şirketlerin insafına kaldı. İlçe sakinleri bazı işletmelere giriş ücreti ödemeden de girebildiğini ancak, şezlong, şemsiye ve localarla doldurulan deniz kıyısında, havlusunu serip otururken, kendilerini \'İkinci sınıf vatandaş\' gibi hissetmekten kendilerini alamadıklarını söyledi. Kar amacı gütmediğini belirten Fethiye Belediyesi\'nin elinde bile, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İnlice Plajı\'ndan başka koy ya da plaj bulunmuyor. Ailesi ile birlikte ücret ödemeden denize girmek isteyenler tali orman yollarında, daha önce insanlar tarafından keşfedilmemiş, bu nedenle de henüz kiraya verilmemiş koyları arıyor. Ücret nedeniyle pek denize gitmeyen ilçe sakinleri akşam Babataşı Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Etap Sahil Bandına akın ediyor. Çimle kaplı alandan denize girilemiyor. Ancak, deniz havası solumak isteyenlerin yoğunluğu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

\"KOY VE PLAJLARIN HALKA AÇIK OLMASI GEREKİYOR\"

Sahil bandında oturanlardan Ali Sarıbaş, 3-4 yıl içinde bütün koy ve plajların tek tek kiralanmasıyla Fethiye\'de halkın ücretsiz denize girebileceği yer kalmadığını söyledi. Koyların Fethiye halkına geri verilmesini isteyen Sarıbaş, şöyle dedi:

\"Halkımızın kendi başına ailesiyle denize girebileceği hiçbir yer kalmadı. Ölüdeniz Mahallesi\'nde otomobil park edecek yer bile yok. Her yerden park ücreti alınıyor. Biz de ücretsiz sahil bandına geldik. Bütün halk burada iç içe. Yarın bir gün buraya da el konulup bir şeyler yapılacak olursa çok üzücü olur. En azından burası böyle kalsın. Herhangi bir tesis veya işletme olmasın.\"

Koyların kirlilik bahane edilerek halkın elinden alınıp özel şirketlere verildiğini belirten Sadık Yılmaz ise \"Şimdi koylar çok temiz, ama pahalı. Vatandaşlarımızın koyların elimizden gitmesinde kabahati büyüktür. Hep arabalarımızla gittik. Attığımız çöpleri alıp götürseydik. Bugün bunu bahane edemezlerdi\" diye konuştu.

Fethiye Belediye tarafından işletilen İnlice Plajı\'nda ailesiyle denize giren Bora Santıroğlu ise, şunları söyledi:

\"Fethiye\'de tüm plajları gezdik. Özellikle burada iyi bir yönetim görüyorum. Burası belediye tarafından korunmalı. Özel sektöre verirseniz yine hizmet verir, ama üzerine maliyetler binecek, ayrımlar gelecek, halkın bu güzel imkanlardan faydalanması zor olacak. Buraya gelip sahile iskele, sal, loca gibi şeyler yapılırsa doğallık bozulur.\"

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