Festivallerde yarışan Göl Zamanı filmine ilk üç günde 166 seyirci!

Begüm Birgören’in başrolde oynadığı, festivallerde Türkiye'yi temsil eden "Göl Zamanı" filmini üç günde sadece 166 kişi izledi

Filmin başrollerinde Begüm Birgören ile Emre Canpolat yer alıyor. Montreal Film Festivali ve Fecr Film Festivalinde Türkiye adına yarıştı.

1930’ların Türkiye’sinde geçen filmde Refik (Emre Canpolat) ile arkadaşı Ahmet’in (Cemil Büyükdögerli) Elif’e (Begüm Birgören) olan aşkı anlatılıyor. Vatan gazetesinden Gülşen Yüksel'in haberine göre, Tam sevdiğimiz cinsten, çetrefilli bir aşk hikayesi. Şimdi buraya kadar okuyup da ‘Ne var bunda tarihe geçecek’ diye soracaksınız. Gelelim oraya. Film geçen cuma 9 salonda vizyona girdi. Ancak büyük beklentiler kısa zamanda gişede hayal kırıklığına dönüştü. Box Office Türkiye’den aldığım rakama göre filmi üç günde sadece 166 kişi izledi. Hasılatı da 1.699 lira. Filmin adına açılmış internet sitesine girdim, künyesindeki isimleri saydım. 23 kişi vardı. Filme emek verenler ve aileleri izlese zaten bu gişeyi yapardı. Genelde yaz aylarında iyi gişe yapmak zordur ama festivallerde yarışmış bir filmin kaderi bu olmamalı.