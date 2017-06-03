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Dünya
Deutsche Welle

Festival alanında incelemeler sürüyor

Almanya’da cuma akşamı başlayan Rock am Ring müzik festivalinin terör tehdidi nedeniyle yarıda kesilmesinin ardından, polisin festival alanında incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

03 Haziran 2017 13:42

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde düzenlenen rock müzik festivalinin terör tehdidi nedeniyle cuma akşamı yarıda kesilmesinin ardından incelemeler sürüyor.

Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanlığı ve Koblenz polis yetkilileri tarafından festival alanında arama ve incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Almanya'nın batısındaki Nürburgring'de düzenlenen üç günlük festivalin devamı veya iptali konusunda da henüz karar verilmediği belirtiliyor.

Polis terör tehdidi nedeniyle dün akşam başlayan festivaldeki konserlere ara verilmesini istemiş, festival alanında inceleme yapılabilmesi için ziyaretçilerden alanı "sakin ve kontrollü” bir şekilde terk etmeleri istenmişti.

Bunun üzerine festival alanını terk eden ziyaretçilerin geceyi kamp alanındaki çadırlarında sakin bir şekilde geçirdiği belirtildi. Koblenz polis sözcüsü bu sabah yaptığı açıklamada,"gecenin olaysız geçtiğini” söyledi.

Terör tehdidinin nedeni henüz bilinmiyor. Bild gazetesinde yer alan haberde, polisin festivalin hazırlıklarında yer alan bir firmanın iki çalışanını sorguladığı ve söz konusu kişilerin festival alanına bir şey yerleştirmiş olabileceği endişesi oluştuğu iddia edildi.

İngiltere'nin Manchester kentinde bir konseri hedef alan terör saldırısından yaklaşık iki hafta sonra düzenlenen Rock am Ring festivali için güvenlik önlemleri artırılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaRockRingRheinland-PfalzBakanlığıKoblenzNürburgringManchesterDeutsche Welle Türkçe dpa JD/GA

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