Fenerium da geçici olarak kapatıldı

Fenerbahçe’nin logolu ürünlerini satan Fenerium, resmi Twitter sayfasından yapılan “Değerli Fenerbahçe Ailemiz” başlıklı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle mağaza faaliyetlerinin 20 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulacağı belirtildi.
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İnternet üzerinden online alışverişin devam edeceği belirtilirken, depolardaki hijyen koşullarına dikkat edileceği de vurgulandı.
Gün içerisinde GS Store da mağazalarını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.