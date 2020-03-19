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Spor

Fenerium da geçici olarak kapatıldı

19 Mart 2020 13:13

Fenerbahçe’nin logolu ürünlerini satan Fenerium, resmi Twitter sayfasından yapılan “Değerli Fenerbahçe Ailemiz” başlıklı açıklamada yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle mağaza faaliyetlerinin 20 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

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İnternet üzerinden online alışverişin devam edeceği belirtilirken, depolardaki hijyen koşullarına dikkat edileceği de vurgulandı.

Gün içerisinde GS Store da mağazalarını geçici olarak kapattığını açıklamıştı.

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