Fenerbahçe'ye Hollanda'dan 1.90'lık stoper

Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç yetenekleri renklerine bağlayarak, yaş ortalamasını aşağıya çekmeye çalışan Fenerbahçe'nin yabancı transfer konusundaki girişimleri devam ediyor.



beIN Sports'ta yer alan habere göre; özellikle savunmanın göbeğine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertliler, Barcelona'dan Yerry Mina'ya kiralamak için büyük çaba sarfetmişti. Ancak Dünya Kupası'nda beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Kolombiyalı stoperin Türkiye'yi düşünmemesi üzerine transfer rafa kalkmıştı.



Fenerbahçe yönetimi, Mina konusundaki çabanın sonuçsuz kalması üzerine rotayı Hollanda'ya çevirdi. Sarı lacivertliler, Feyenoord'un 1.90'lık stoperi Sven van Beek'in peşine düştü. Teknik direktör Phillipp Cocu'nun yakından tanıdığı 24 yaşındaki savunma oyuncusuna sportif direktör Comolli'nin de onay verdiği öğrenildi.