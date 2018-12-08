Fenerbahçe'nin önlenemeyen yükselişi!

- OAKA\'da kritik zafer

- Avrupa Ligi\'nin en az sayı yiyen takımı

- En iyi başlangıç

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - THY Avrupa Ligi 11\'inci hafta müsabakasında deplasmanda Yunanistan\'ın Panathinaikos takımını 81-69 mağlup eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı\'nın önlenemeyen yükselişi sürüyor.

Avrupa Ligi\'nde çıktığı 11 maçta yalnızca Anadolu Efes\'e deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe, bu karşılaşma dışında çıktığı mücadelelerde 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Zalgiris Kaunas, Baskonia, Olympiakos, Maccabi Tel Aviv ve Barcelona gibi zorlu deplasmanlardan kritik galibiyetlerle ayrılan Zeljko Obradovic\'in öğrencileri, ligin en zor deplasmanlarından biri olan OAKA\'dan önemli bir zaferle evine dönerek Avrupa Ligi\'ndeki liderliğini sürdürdü.

AVRUPA LİGİ\'NİN EN AZ SAYI YİYEN TAKIMI

11 maçta potasında gördüğü 832 sayı ile Avrupa Ligi\'nin potasında en az sayı gören takımı olmayı başaran Fenerbahçe, yaptığı sert savunma ile de ön plana çıkıyor. Oynadığı son 2 deplasman maçında Barcelona\'yı 65, Panathinaikos\'u ise 69 sayıda tutan sarı lacivertliler, rakiplerinin Avrupa Ligi\'nde bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalardaki en az sayı attığı maçlarını oynamasını sağladı.

EN İYİ BAŞLANGIÇ

Öte yandan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi\'nin yeni sistemi ile oynanan 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gösterdiği performansın önüne geçmeyi başardı. Sarı lacivertli ekip, 11 maçta 10 galibiyet elde ederek kulüp adına en iyi sezon başlangıcına imza attı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında ilk 11 maçta 8\'er galibiyet ve 3\'er mağlubiyet almıştı.

FOTOĞRAFLI