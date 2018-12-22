T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

22 Aralık 2018 17:33

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisileri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. 
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Spor Toto Süper LigAntalyasporFenerbahçeCan Bartu TesisileriErsun YanalDarFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24