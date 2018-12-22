Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisileri\'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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