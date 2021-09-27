Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası

Hollanda basını, Fenerbahçe’nin Miha Zajc transferinde bir araba şirketi tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira ile birlikte küllerinden doğan Miha Zajc, 2018-19 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Empoli’den transfer edildi.

Hollanda basını, Zajc için üç taksit halinde toplamda 3.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe’nin ödemeler sürecinde dolandırıldığını iddia etti.

Hollanda’dan şaşırtan iddia

De Gelderlander kaynaklı habere göre Fenerbahçe, 1 milyon euro değerindeki üçüncü taksitini 25 Eylül 2020 tarihinde ödemek üzere planlamıştı. Fenerbahçe, o gün saat 17.16’da Empoli’den de bir hatırlatıcı bir mail almıştı.

Ancak ilerleyen saatlerde bu kez “sahte” bir e-mail alan sarı-lacivertli kulübe Empoli’nin bir önceki mailini görmezden gelmesi iletilmişti. Ardından aynı kişiler tarafından iki mail daha alan sarı-lacivertliler, 30 Eylül günü 831.929 euroyu belirtilen adrese göndermişti. Bu hesap ise Hollanda’daki bir otomobil şirketine aitti.

Ardından Empoli’den bir uyarı alan Fenerbahçe’den 9 Ekim tarihine kadar 1 milyon euroluk son taksitin ve 64.200 euro da gecikme bedelinin ödenmesi istenmişti.

Fenerbahçe’nin halihazırda ödemeyi yaptığını belirtmesi üzerine olay açığa çıkmış ve yargıya taşınmıştı. Empoli, Fenerbahçe’yi şikayet ederek lisansın geri çekilmesi talebinde bulundu.

Sonrasında Fenerbahçe, Empoli’ye belirtilen miktarı yatırdı ve söz konusu otomobil şirketine dava açtı.

Gelderland mahkemesi de geçtiğimiz günlerde kararını açıklayarak otomobil şirketinin Fenerbahçe’den aldığı parayı sarı-lacivertli kulübe tekrar ödemesi gerektiğini duyurdu. (Goal Türkiye)