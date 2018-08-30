Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe, 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero Jailson Marques Siqueira için takımı Gremio ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır."

2018 yılında Gremio forması ile 32 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 2 golün altına imzasını attı. 32 maçın 27'sinde ilk 11 başlayan Jailson'un sahada geçirdiği toplam süre ise 2360 dakika.

Jailson kimdir?

Uzun ismi Jailson Marques Siqueira olan 1.87 boyundaki ön libero oyuncusu Brezilya'nın Gremio kulübünde forma giyiyor. 22 yaşındaki isim kariyerine Gremio'da başladı. Gremio kariyerinde şu ana kadar Brezilya Serie A, Libertadores, Dünya Kulüpler Kupası ve Recopa Sudamericana'da olmak üzere 76 maçta görev alan isim 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 2 gol attı. Sağ ayağını kullanan Jailson, rakibe pres yapmada ve oyunu ters kanada çevirmede etkili. Şut yönünden zayıf, fakat fiziğini kullanmada oldukça başarılı.