Fenerbahçe'ye Kolosinac müjdesi

Sead Kolasinac ile haftalar önce anlaşma sağlayan Fenerbahçe'ye İngiltere’den müjdeli haber geldi. Boşnak yıldız, Arsenal ile ayrılık konusunda el sıkıştı.

Caner Erkin’in kadro dışı bırakılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

Sead Kolasinac ile 1.8 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Arsenal'le süren görüşmelerden olumlu yanıt alamazken, İngiliz ekibi ile Kolasinac, sözleşmenin feshedilmesi için orta yolu buldu.



İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun sarı- lacivertlilere transferi konusunda tüm pürüzlerin giderildiğini ve tarafların 2024 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacaklarını duyurdu.

Sead Kolasinac’ın bu hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 28 yaşındaki savunmacı, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak olan sözleşmeye imzasını atacak.