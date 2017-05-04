Fenerbahçe ve Galatasaraylı kadınlar, fair play ödülüne aday

Önceki gece Vestel Venüs Sultanlar Ligi Şampiyonluk Serisi’nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçerek şampiyon oldu. İki takım birlikte çektirdiği fotoğrafla fair play ödülüne aday gösterildi.

Galatasaray Kaptanı Nihan Güneyligil, fotoğrafa ilişkin olarak, “Fenerbahçe formasını 4 yıl giymiş biri olarak böyle bir dostluk karesinin içinde bulunmak benim için daha da anlamlı. Ne mutlu ki bu fotoğrafın bir parçasıyım.” dedi.

Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem Dündar ise “Hepimiz zaten dışarıda arkadaşız. Bu fotoğrafın anlamı ebedi dostluktur. Kardeşliği anlatan bu karenin diğer tüm branşlara da yansımasını gönülden dilerim.” ifadesini kullandı.

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