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Spor

Fenerbahçe, TM Akhisarspor maçına hazır

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

03 Mart 2018 21:14

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 24\'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 16.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 ayrı gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Çift kale maçla süren antrenman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Tesislere gelen asbaşkanlardan Ali Yıldırım ve Önder Fırat da sarı-lacivertli takımın antrenmanını izledi.
Bu antrenmanla birlikte Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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