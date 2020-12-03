Fenerbahçe'nin yeni hedefi Onyekuru

Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

Fotomaç'ın haberine göre; D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.



Galatasaray'ın Onyekuru'nun haklarınının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor. Başarılı futbolcu, Galatasaray'da görev yaptığı 56 maçta ise 17 gol+8 asist üretmişti.

Nijerya Milli Takımı'nda 11 kez oynayan ve 1 gol atan Onyekuru; KAS Eupen, G.Saray, Anderlecht ve Monaco'da 152 maçta 57 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.